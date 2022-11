Balle perdue 3 : une suite prévue sur Netflix ? On a la réponse

Le 10 mars dernier, lors d'une conférence de presse, les équipes de Netflix France ont annoncé la sortie d'un troisième film. Eh oui, une trilogie a été confirmée. Ce qui veut dire qu'il y aura Balle perdue 3, mais que ce sera le dernier volet de la franchise.

Le réalisateur avait confié son envie de saga : "Une trilogie, ça serait super"

Guillaume Pierret, qui a réalisé les deux longs-métrages français, avait d'ailleurs confié à Allociné qu'il avait imaginé 3 films au total. Le cinéaste avait assuré avoir une vision d'une trilogie : "L'envie était là en tout cas de faire des suites. Une trilogie, ça serait super".

Cependant à l'époque, il ne pensait pas que ça allait être un tel succès. Et du coup il craignait que les deux suites ne voient pas le jour et que Netflix ne commande pas Balle perdue 2 et Balle perdue 3 : "Après, je n'ai pas encore d'idées précises. C'est à dire qu'on s'attaque déjà à un film et on le fait jusqu'au bout. On met toutes les cartouches qu'on a dedans et tant pis si on n'a plus d'idées pour la suite, on en trouvera d'autres et c'est comme ça qu'on fonctionne".