Bac 2022 : l'épreuve de spécialité d'espagnol annulée... car le sujet était disponible en ligne ?

Repoussées à cause de la Covid-19, les épreuves de spécialités du Bac 2022 ont eu lieu les 11, 12 et 13 mai dernier. Les élèves ont passé deux examens sur les spécialités choisies. Parmi elles ? Littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) - Espagnol. Et c'est cette épreuve qui fait débat aujourd'hui comme le dévoile La Dépêche du midi.

Ce sujet de l'épreuve de spécialité d'espagnol était déjà dispo en ligne

Que s'est-il passé ? Des familles mais aussi des professeurs se sont rendus compte que l'un des sujets du bac 2022 pour cette spécialité "espagnol" n'était en fait pas inédit : il s'agit du sujet de remplacement du bac 2021, intitulé Las mujeres. Le hic ? Ce sujet était déjà dispo sur le web et dans les annales et certains l'ont même étudié en cours... avant de tomber dessus le jour de l'examen. Une chose pas très équitables selon les enseignants et les parents.

>> Antoine Griezmann, Louane, Jay-Z... ces stars qui n'ont pas le bac (mais tout va très bien) <<

Résultat, certaines familles souhaitent que l'épreuve soit annulée et de nouveau organisée. "C'est scandaleux et tout simplement injuste, le bonheur des uns a fait le malheur des autres. Il me semblait qu'un sujet de baccalauréat devait être inédit et ce n'est pas le cas pour cette épreuve de spécialité. Certains n'ont pas eu la même chance que d'autres" a témoigné une mère de famille auprès de La Dépêche du midi qui précise que des "possibilités de recours et de signalements ont depuis été évoquées" par les familles et les profs.

>> Bac 2022 : pour la première fois, les copies passent au numérique ! <<

Pour l'instant, l'Education nationale n'a pas réagi à cette erreur et n'a pas encore évoqué la possible annulation de l'épreuve. Mais un responsable du syndicat Sud Education a confié au Télégramme qu'il ne serait pas question de repasser l'épreuve. "La seule solution que l'on voit, c'est que les copies soient notées en état, qu'en bien même il s'agit du sujet de l'année dernière, les élèves ont composé sur ce sujet, ils doivent être notés sur ce sujet" a précisé cette personne. Pas de panique donc (pour le moment...)