Antoine Griezmann, Louane, Jay-Z... ces stars qui n'ont pas le bac (mais tout va très bien)

Après l'épreuve de philo et le Grand Oral, les lycéens peuvent enfin savoir s'ils ont obtenu le baccalauréat. Pour avoir la réponse et connaître tes résultats et ceux de tes amis, rendez-vous sur cet article. Evidemment, décrocher le diplôme est un plus... mais pas forcément une obligation. Après les diplômes des stars de télé-réalité et ceux des joueurs de l'Equipe de France, place à ces stars qui n'ont PAS le bac.

Stars oui, mais sans le le bac

Parmi elles ? Antoine Griezmann, Louane Emera, Jay-Z, Nabilla Benattia, Christophe Maé, Daniel Radcliffe, Ryan Gosling, Tom Cruise, Jo-Wilfried Tsonga, Valérie Damidot, Chimène Badi, Diam's, Michel Denisot, Patrick Bruel, Drew Barrymore, Mélanie Thierry ou encore Cameron Diaz qui a arrêté le lycée à 16 ans lorsqu'elle signait un contrat de mannequin chez Elite. Bien décidé à devenir acteur comme ses frères Chris et Luke, Liam Hemsworth a mis le bac de côté pour débuter ses premières auditions à 16 ans !

Antoine Griezmann