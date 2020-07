Bac 2020 : Emma, Thomas, Léa... quels prénoms ont eu le plus de mentions ? 

Ce mardi 7 juillet 2020, les 740 000 candidats au baccalauréat ont pu découvrir leurs résultats. Après une année particulière en raison du coronavirus et du confinement, qui a empêché la tenue des examens, les lycéens ont pu savoir s'ils avaient leur bac en poche ou s'ils devaient passer aux rattrapages, même s'ils avaient une petite idée, l'examen ayant été calculé sur la base de la moyenne des deux premiers trimestres. De plus, les jurys ont sorti la carte "de la bienveillance" à la demande du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer et les moyennes ont été arrondies au point supérieur.

Quels prénoms ont eu le plus de mention au bac 2020 ?

Autant de facteurs qui font en sorte que le taux de réussite a tout explosé comparé aux années précédentes. Selon les premières statistiques communiquées par Le Parisien, le taux d'admission s'élève ainsi à 95% dans la section générale et 90% dans la section technologique ! Mais qu'en est-il dans le détail ? Alors que les filles sont plus nombreuses dans la section générale (57% des admis), les garçons prédominent dans la section technologique (52%). Parmi eux, une majorité d'Emma, de Léa, de Manon, de Thomas, de Paul ou de Hugo. Les élèves de la filière scientifique et ceux en "sciences techno design arts appliqués" sont les plus nombreux à avoir obtenu la mention "très bien".

Le sud au top ?

Dans quelles académies retrouve-t-on les meilleurs résultats ? Le sud l'emporte avec 99,9% de réussite en Corse et à Aix-Marseille, suivi de peu par Rennes (99,8%), Grenoble (99,7%) puis Montpellier, Lyon et Nancy-Metz à égalité avec 99,6%. L'académie d'Aix-Marseille est également en tête dans la section technologique, avec 99,7% de réussite, suivi par la Guadeloupe et la Corse (99,6%). A noter que les chiffres définitifs seront connus mi juillet.