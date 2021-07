Baby Boss 2 : la comédie la plus drôle de l'été se dévoile dans une bande-annonce déjantée

C'était en mars 2017 que le studio Dreamworks Animation présentait son nouveau gros projet : Baby Boss, une comédie animée aussi drôle qu'inventive qui mettait en scène un bébé espion très spécial. 4 ans plus tard, et après un passage dans le monde des séries sur Netflix, le célèbre Ted / Boss Baby est de retour dans une aventure qui promet d'être aussi déjantée que la première.

Une suite encore plus drôle

Au programme ? Dans ce nouveau film sous-titré Une affaire de famille, l'histoire prend place plusieurs années après la fin du précédent épisode. Désormais adultes, Tim est l'heureux papa de deux petites filles, Tabitha et Tina, tandis que Ted se trouve à la tête d'un important fond spéculatif. Un jour, Tim réalise que sa fille Tina fait à son tour partie du clan des Baby Boss et qu'elle a pour objectif de recruter son père et son oncle pour une mission très spéciale.

Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, Tim et Ted vont alors devoir redevenir enfants et partir à la rencontre de nouveaux bébés improbables, aussi originaux que barrés, "On va affronter des vilains bébé. Des bébés qui font peur, des bébés taulards, des bébés ninjas". Et le point positif, c'est que l'humour s'annonce au moins aussi efficace que la première fois. A travers une histoire qui arrive à exploiter une nouvelle partie du potentiel de cet univers, on sent un véritable renouvellement dans les blagues et les situations improbables dans lesquelles seront coincés notre duo préféré.

Pour la petite anecdote, le casting accueillera une nouvelle voix, puisque Jérôme Commandeur incarnera le mystérieux Professeur Erwin Armstrong.

Baby Boss 2 sortira le 18 août 2021 au cinéma.

Publi-communiqué