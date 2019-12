Avengers : les acteurs qui auraient pu jouer Thor, Iron Man et les autres

Glenn Howerton

Chris Pratt s'est métamorphosé pour jouer Star Lord dans Les Gardiens de la Galaxie ! S'il était le premier choix du réalisateur James Gunn, ce dernier avait aussi confié quel acteur il aurait casté à sa place si la star de Parks and Recreation avait abandonné le rôle : Glenn Howerton vu dans It's Always Sunny in Philadelphia.