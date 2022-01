Au service du passé : une saison 2 ? Le créateur tease la suite

La bande-annonce de la série Au service du passé (In From the Cold), dispo sur Netflix. Y aura-t-il une suite ? Le créateur a des idées pour une saison 2 et une saison 3.

Dans le top 10 Netflix, il y a actuellement Au service du passé (In From the Cold en VO). Une série qui suit une ex espionne russe, devenue américaine et désormais présente à Madrid. Oui, ça paraît compliqué, mais en fait la saison 1 est bien ficelée et se termine avec un cliffhanger. De nombreux abonnés de la plateforme de streaming voudraient donc une suite. Et ça tombe bien, car le créateur pense déjà à une saison 2 et même à une saison 3.