Astrid Nelsia dévoile ses nouvelles fesses après sa chirurgie esthétique : "vous aimez ?"

Après Jessica Thivenin (Les Marseillais VS Le reste du monde 5), c'est au tour d'Astrid Nelsia de se faire refaire les fesses : "J'ai perdu 7 kg il y a 2 mois et j'ai donc beaucoup perdu des fesses j'ai donc choisi une méthode radicale", a-t-elle expliqué début septembre pour justifier sa nouvelle opération de chirurgie esthétique. Et quelle est cette méthode radicale ? Il s'agit de la Supercharged BBL (Brazilian Butt Lift) qui combine liposuccion et implants.

Astrid Nelsia dévoile le résultat de sa nouvelle opération de chirurgie esthétique

C'est donc ce mercredi 14 octobre que l'ex-candidate des Anges 11 est passée sur le billard : "J'ai la tête toute gonflée. Il y a du sang qui coule... Je ne vous montre pas mes fesses car vu qu'il y a plein de liquide dans mon corps je suis toute déformée (...) Franchement ça va, la taille elle est bien, ce n'est pas trop gros. J'ai demandé la taille la plus petite", a-t-elle confié à la sortie du bloc sur Instagram.

Deux jours plus tard, Astrid Nelsia a dévoilé le résultat de ses nouvelles fesses tout en demandant l'avis de ses abonnés : "vous aimez ?", a-t-elle posté en story. La majorité valide. L'ancienne meilleure pote de Vincent Queijo s'est ensuite filmée dans la clinique pour partager sa joie de pouvoir remarcher et a dévoilé ses drains (ils permettent l'évacuation d'un liquide vers l'extérieur afin d'éviter une infection ou des caillots sanguins) qu'elle doit garder une semaine reliés à ses fesses. Pas méga pratique, mais obligatoire.