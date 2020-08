Astrid Nelsia de nouveau en couple... avec le footballeur Matheus Vieira

Début juin, Astrid Nelsia annonçait sa rupture avec le footballeur Matheus Vieira do Sacramento, seulement 6 mois après avoir officialisé leur couple en janvier. "J'étais plus heureuse, c'est pour ça que ça s'est terminé. Je suis la plus déçue au monde en amitié et en amour, sachez-le", confiait l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5, qui ajoutait "Je ne veux plus me mettre en couple. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, du moins, pas pour le moment. J'ai des amis, de l'argent, une famille, un chien, la santé. Les mensonges, loin de moi. L'avantage d'être connue, c'est qu'on vient tout te rapporter.".

Astrid Nelsia de nouveau en couple avec son ex footballeur

Pourtant, deux mois plus tard, l'ancienne meilleure pote de Vincent Queijo est de nouveau en couple... avec son ex ! Elle a en effet officialisé leurs retrouvailles en partageant un photo d'eux deux en train de s'embrasser en story Instagram. Si l'on ne connait pas les raisons de leur rupture (le sportif aurait-il été infidèle ?), il semblerait que la candidate de télé-réalité ait totalement réussi à lui pardonner au vu de ce baiser des plus langoureux. Il semblerait qu'elle ne participera pas aux Princes et Princesses de l'Amour 4 finalement, comme certains l'espéraient... A moins qu'ils ne se séparent à nouveau.