Astrid Nelsia annonce sa rupture avec son footballeur : "J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie"

"Les mensonges loin de moi"

Les relations d'Astrid Nelsia sont soit express, soit compliquées. Avec Matheus Vieira, tout semblait pourtant tranquille depuis qu'elle avait officialisé leur couple en janvier 2020, mais comme vous le savez, les apparences sont parfois trompeuses. Pour preuve, l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 a annoncé sa rupture avec son petit ami sportif ce dimanche 31 mai 2020 : "J'étais plus heureuse, c'est pour ça que ça s'est terminé. Je suis la plus déçue au monde en amitié et en amour, sachez-le", a-t-elle posté en story Instagram.

Astrid Nelsia n'étaient apparemment plus heureuse avec Matheus Vieira à cause de ses mensonges : "Je ne veux plus me mettre en couple. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, du moins, pas pour le moment. J'ai des amis, de l'argent, une famille, un chien, la santé. Les mensonges, loin de moi. L'avantage d'être connue, c'est qu'on vient tout te rapporter." Le sportif se serait-il montré infidèle ? L'ancienne meilleure pote de Vincent Queijo n'en a pas dit plus.