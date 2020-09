Astrid Nelsia va faire des nouvelles opérations de chirurgie esthétique : elle révèle pourquoi

"Je me fais bientôt opérer à Marbella (en Espagne, ndlr) par le chirurgien @dr._aslani" a ainsi révélé Astrid Nelsia. Mais à quoi serviront ces deux nouvelles opérations de chirurgie esthétique ? Ce sera "pour avoir de plus grosses fesses et la taille plus fine" a expliqué la candidate de télé-réalité qui serait de nouveau en couple avec le footballeur Matheus Vieira.

Astrid Nelsia explique pourquoi elle va faire ces opérations

L'influenceuse qui s'est embrouillée avec Vincent Queijo et Rym depuis le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5 a perdu du poids et donc des fesses. C'est pour cette raison qu'Astrid Nelsia veut retourner sur le billard, pour se faire poser un implant dans les fesses (et avoir ainsi de nouveau un fessier pulpeux et rebondi). "J'ai perdu 7 kg il y a 2 mois et j'ai donc beaucoup perdu des fesses j'ai donc choisi une méthode radicale" a-t-elle ainsi indiqué, précisant aussi se fera faire une liposuccion au passage pour réduire son tour de taille : "Lipo + implants, allez voir son Instagram il est vraiment fort". L'ex participante aux Anges 10, à Friends Trip 4 ou encore aux Vacances des Anges 2 sur NRJ12 a ajouté : "J'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat !".