Assassin's Creed : des séries en live-action et en animation à venir sur Netflix

Après un premier échec au cinéma, la franchise de jeux vidéo Assassin's Creed va avoir le droit à une seconde chance côté adaptation. D'après les informations du Hollywood Reporter - confirmées ensuite sur Twitter par la plateforme, Netflix s'est associée à Ubisoft afin de donner vie de différentes façons à cet univers pas comme les autres.

Une série live-action pour Assassin's Creed

Au programme ? "Le premier projet dans les cartons est une série en live-action" indique le site, un peu à la manière de ce qu'était le film de 2016 porté par Michael Fassbender. Directement adaptée du jeu, cette future fiction n'en est cependant qu'au tout début de son développement, aucun showrunner n'étant encore attaché à sa création.

De fait, il faudra donc se montrer patient avant d'en savoir plus sur son histoire (quelle époque ? quels décors ?), ses ambitions créatives (série d'anthologie ?) ou son casting, même si Peter Friedlander (l'un des boss de Netflix) a promis dans un communiqué que cette série rendra un véritable hommage aux jeux, "On a pour mission de donner vie avec soin à quelque chose d'épique et d'excitant à partir d'une licence reconnue et d'offrir aux fans une plongée encore plus intense dans ce monde".

Un maximum de projets dans les cartons

Mais ce n'est pas tout, Netflix et Ubisoft ont visiblement plein d'idées en tête. Afin d'explorer en profondeur l'univers d'Assassin's Creed, ce sont d'autres projets (films ou séries) en live-action, en format animation et même en anime qui sont également en réflexion.

Une surprise ? Pas tant que ça. On l'a récemment appris, The Witcher - autre série de Netflix adaptée d'une franchise de jeux vidéo (et d'une saga littéraire), verra elle aussi son univers être décliné dans différents types de spin-off. Après tout, quitte à payer une licence, autant l'exploiter jusqu'au bout.