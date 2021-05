Army of the Dead 2 : une suite en préparation ? Zack Snyder a une idée "totalement dingue"

Après avoir (enfin) dévoilé sa Director's Cut de Justice League sur HBO Max au début du printemps, Zack Snyder vient de présenter son tout nouveau projet : Army of the Dead. Au programme ? Disponible sur Netflix, ce film suit une bande de braqueurs ultra badass prêts à dévaliser un ancien casino désormais occupé... par une horde de zombies.

Zack Snyder a déjà une suite en tête

Un projet aussi WTF que réjouissant, qui a visiblement beaucoup inspiré le réalisateur. Là où ce film se termine avec une fin ouverte [spoiler : rare survivant, Vanderohe (Omari Hardwick) découvre qu'il a été mordu et s'apprête à importer le virus zombie au Mexique], Zack Snyder a tout simplement confié à Polygon, "Shay Hatten (co-scénariste) et moi savons exactement ce qui va se passer ensuite. Et c'est totalement dingue !"

De quoi comprendre qu'il est donc déjà partant pour une suite ? "Je la ferais dans la seconde !" a assuré le cinéaste. Puis, il l'a précisé, il y a encore énormément de choses à explorer dans cet univers, "Ce que l'on a prévu est vraiment fou. Dès que l'on a su que Vanderohe serait mordu et se dirigerait vers Mexico City, j'ai dit à Shay 'Tu sais ce qui va se passer maintenant ?' et j'ai tout balancé d'une traite. Et à la fin, elle était partante".

Un univers prêt à être exploré

Un discours positif, également partagé par Deborah Snyder. Là où de nombreuses questions restent sans réponses (était-ce bien un vaisseau alien visible au début du film ? pourquoi y avait-il des zombies-robots ?), la productrice a confirmé auprès de Collider le potentiel pour de nouveaux épisodes, "Je pense qu'il y a encore plein d'histoires à raconter et je sais que Zack et Shay ont beaucoup d'idées. S'il y a un appétit pour un autre film, tout le monde sera prêt à partir !"

Dans tous les cas, sachez que l'univers d'Army of The Dead n'est pas près de quitter nos écrans. Et pour cause, deux projets dérivés à destination de Netflix sont déjà au programme. Ainsi, en plus d'un prequel sous forme de série d'animation qui suivra le début de l'épidémie et les premiers pas de Scott (David Bautista) dans ce nouveau monde, c'est un spin-off centré sur Dieter (Matthias Schweighöfer), l'ouvreur de coffre, qui est également en préparation.