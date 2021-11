Arcane saison 2 : une suite possible pour la série League of Legends de Netflix ?

Samedi 6 novembre 2021, Netflix a mis en ligne Arcane, sa nouvelle série d'animation. De quoi s'agit-il ? D'une création originale produite par Riot Games et animée par Fortiche Production, adaptée de la cultissime franchise vidéoludique League of Legends, qui a débuté en 2009 sur PC / Mac. Un projet très attendu des gamers tant l'univers de LoL est riche et aux possibilités infinies, mais également de la plateforme de streaming.

Arcane, la saison 1 se poursuit sur Netflix

Et pour cause, là où Netflix met habituellement en ligne l'intégralité d'une saison d'un seul coup, elle a cette fois-ci décidé de savourer ce projet en mettant en place une diffusion originale. Ainsi, la saison 1 de cette nouvelle série sera programmée en trois fois, à raison de 3 nouveaux épisodes ajoutés par semaine. Prochaines salves à venir ? Le samedi 13 novembre 2021 pour les épisodes 4, 5 et 6 et samedi 20 novembre 2021 pour les épisodes 7, 8 et 9.

De quoi comprendre que Arcane est le nouveau bébé de Netflix et que cette série est donc vouée à durer de nombreuses années ? Attention à l'enflammade, il est encore trop tôt pour le savoir. Si, à l'instar du jeu vidéo, il ne devrait pas être difficile de renouveler / rafraîchir régulièrement l'histoire et les personnages, une potentielle saison 2 n'est en revanche toujours pas au coeur des discussions en coulisses.

Une saison 2 déjà possible pour la série adaptée de LoL ?

"On doit encore faire nos preuves avec Arcane, le mériter. Il faut que l'on s'interroge : 'Est-ce que les joueurs de LoL qui regardent la série l'apprécient vraiment ? 'Est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne mise en scène de ces personnages dans ce monde ?", a confessé Christian Linke (showrunner) auprès du Washington Post.

On vous rassure tout de même, l'envie est bien évidemment déjà bien présente au sein de l'équipe créative, "Si c'est le cas, évidemment, on adorerait aller encore plus loin". Malgré tout, Christian Linke a tenu à le préciser, même si les fans venaient à réclamer une suite au terme des 9 épisodes de la saison 1, c'est la question du budget qui devrait ensuite définir l'avenir du projet, "Pour l'heure, nous nous sommes simplement contentés de créer un énorme trou dans le porte-monnaie de Riot. Donc on va attendre de voir s'il ça valait vraiment le coup".

Enfin, pour l'anecdote, sachez que la production de cette saison 1 a duré près de six ans. Selon Pascal Charrue (réalisateur et co-fondateur de Fortiche Production) interrogé par Le Figaro, seulement 0,7 seconde d'animation était produite par jour. Autant dire qu'en cas de renouvellement, il faudra patienter de longues années avant de découvrir une suite...