Arcane : la série Netflix adaptée de League of Legends dévoile son casting 5 étoiles

C'est en mai 2021 que Netflix a annoncé ce projet : Arcane, une série d'animation dédiée au monde de League of Legends, va prochainement débarquer sur la plateforme. Attendue cet automne, cette adaptation de l'univers du célèbre jeu vidéo - co-produite par Riot Games, pourra compter sur des graphismes incroyables, mais également sur un casting totalement fou.

Le casting de la série Arcane se dévoile

En effet, c'est ce mardi 21 septembre 2021 que le site de streaming a profité de ses réseaux sociaux pour officialiser les actrices et comédiens qui donneront de la voix aux plus emblématiques personnages de cette saga vidéoludique. Au programme ? Hailee Steinfeld (Hawkeye, Dickinson) sera Vi, Ella Purnell (Miss Peregrine, Army of the Dead) incarnera Jinx, et Kevin Alejandro (Lucifer, The Returned) interprètera Jayce.

Mais ce n'est pas tout, Arcane pourra également compter sur les présences de Katie Leung (Harry Potter, Annika) en tant que Caitlyn et Jason Spisak (DC Super Hero Girls, Young Justice) en tant que Silco, là où Toks Olagundoye (Big Shot, The Rookie) a été choisi pour doubler Mel, JB Blanc (Dota: Dragon's Blood, The Owl House) pour jouer Vander et Harry Lloyd (Brave New World, Legion) pour donner vie à Viktor. Du très beau monde qui devrait apporter un côté encore plus jouissif à cette série.

Pour rappel, l'histoire d'Arcane se déroulera dans la région utopique de Piltover sous le contrôle oppressif de Zaun. La série suivra les origines de deux championnes iconiques, Vi et Jinx, qui verront le pouvoir les séparer. Une bande-annonce devrait être prochainement dévoilée par Netflix.

