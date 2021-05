Arcane : pourquoi la série adaptée de League of Legends sur Netflix s'annonce géniale

Netflix n'est pas seulement fan des anime, la plateforme est également adepte des jeux vidéo. Ainsi, après avoir adapté The Witcher et alors qu' une série d'animation Resident Evil est attendue cet été sur nos écrans, le site de streaming va prochainement s'attaquer à l'univers de League of Legends avec Arcane, une série inédite co-produite en compagnie de Riot Games. Et ça s'annonce immanquable.

Un projet tourné vers l'animation

Là où Netflix s'apprête à donner vie à des séries live-action de One Piece et Cowboy Bebop, ce qui nous laisse clairement craindre le pire niveau adaptation, ce projet LoL aura le bon goût d'être réalisé en animation. De fait, l'immersion dans cet univers sera facilité (aucun risque d'un côté cheap) et surtout, les limites créatives devraient être inexistantes. A travers un tel format, les créateurs auront vraisemblablement carte blanche pour respecter au mieux cet univers en nous offrant des décors bluffants et scènes d'action badass. Et quand on connait la richesse visuelle de League of Legends, on ne pouvait pas espérer meilleur format pour ce projet.