Arcane saison 2 : une suite et de nouvelles séries sur Netflix ? C'est possible

Arcane, c'est déjà terminé. Ce samedi 20 novembre 2021, Netflix a en effet mis en ligne les épisodes 7, 8 et 9 de la saison 1, qui en étaient également les derniers. Toutefois, alors que la série adaptée de l'univers de League of Legends a rapidement su trouver son public, sachez qu'une suite est loin d'être impossible.

Une saison 2 pour Arcane ?

Au détour d'une interview accordée au Washington Post, Christian Linke (showrunner) a récemment révélé être ouvert à l'idée de poursuivre l'aventure avec une saison 2. "On doit encore faire nos preuves avec Arcane, le mériter. Il faut que l'on s'interroge : 'Est-ce que les joueurs de LoL qui regardent la série l'apprécient vraiment ? 'Est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne mise en scène de ces personnages dans ce monde ?", a-t-il dans un premier temps confié (ce qui semble être le cas), avant d'ajouter, "Si c'est le cas, évidemment, on adorerait aller encore plus loin".

Néanmoins, il l'a également précisé, tout cela ne dépendra pas uniquement du succès de la série. Au contraire, son avenir sera également lié à la volonté d'investissements de la part de Riot, le studio à l'origine du projet, "Pour l'heure, nous nous sommes simplement contentés de créer un énorme trou dans le porte-monnaie de Riot. Donc on va attendre de voir s'il ça valait vraiment le coup". Reste donc à espérer que le studio réussira à y trouver son compte avec cette saison 1.

De nouvelles séries League of Legends ?

La bonne nouvelle, c'est que si tel venait à être le cas, alors le monde de League of Legends pourrait bien être exploré davantage dans le futur. A l'occasion d'un entretien avec le LA Times, Shauna Spenley (présidente des contenus de Riot) a confessé qu'elle et son équipe voyaient les choses en grands avec cette licence. "Nous avons une énorme opportunité pour construire d'incroyables histoires organiques à l'intérieur de ce monde et pour permettre à ces histoires de définir toute une génération, a-t-elle déclaré avec enthousiasme. Nous voulons être là pour un moment. Mais ça devrait prendre du temps".

Oui, Arcane - à l'instar de tout ce que met en place Disney+ avec les franchises Marvel ou Star Wars, pourrait bien n'être que la première série d'une longue liste, "Les joueurs sont à la recherche d'éléments avec lesquels ils peuvent s'identifier. On tente donc de trouver comment recréer ça en même temps que l'on s'implante dans le live-action et que l'on image d'autres histoires".