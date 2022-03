Antoine Goretti (Les Princes 9) révèle avoir couché avec... Ester Exposito

Ce lundi 28 février 2022, Antoine était invité dans Le bain de l'angoisse sur la chaine Youtube de Darko. Plongé dans un bain rempli de glaçons, l'ancien candidat des Marseillais vs Le Reste du Monde était interrogé sur la télé-réalité. En cas de mauvaise réponse, il devait répondre à des questions très intimes. On peut dire que cette vidéo ne va pas arranger sa réputation d'homme à femmes puisqu'il a révélé avoir couché avec 400 filles... Et l'une d'entre elles est une star internationale !

En effet, Antoine a avoué avoir eu une relation d'un soir avec Ester Exposito, la sex-symbol espagnole qui joue le rôle de Carla Roson Caleruega, alias la marquise, dans Elite. "Elle était venue à Paris cet été, je l'ai rencontrée en boite après la victoire de l'Italie à l'Euro. Je ne l'avais pas reconnue parce que je n'avais jamais regardé la série Elite. Elle m'a demandé s'il y avait un after, je lui ai dis 'non'... Mais le soir même, en rentrant, j'ai perdu ma veste avec ma carte bleue et mes clés dedans. Elle m'a proposé de venir faire un after à son hôtel et on y est donc allés tous les deux" a-t-il déclaré, sans en dévoiler plus, sous les yeux ébahis de l'ancien candidat de Secret Story 10. À coup sûr, la révélation d'Antoine va faire des jaloux !