Les Princes de l'amour 9, le bilan : qui est encore en couple ? (spoiler : c'est une cata)

Ca y est, l'aventure des Princes de l'amour 9, sur W9, est terminée ! Quelques mois après le tournage, il est temps de faire le bilan : qui est encore ensemble ? Lena et Adrien, Haneia et Dylan, Illan et Isabeau, Matthias et Elisa, Antoine Goretti et Anaïs, Neverly et Laro, Alex Giudi et Alexia, Léana et Kelegh... Découvrez quels couples tiennent encore et ceux qui ont basculé vers une rupture.

Mathias et Elisa On y croyait pourtant à la belle histoire des retrouvailles des deux ex ! Malheureusement, cela n'a pas marché non plus... Le candidat a adressé un joli message à son ancienne petite amie sur Instagram.

Haneia et Dylan Malheureusement, la jolie histoire entre Haneia et Dylan s'est finie peu après le tournage. Le jeune homme est ensuite parti dans Les Marseillais au Mexique, où la candidate viendra le rejoindre pour avoir une confrontation. Les deux seraient actuellement célibataires.

Neverly et Laro Neverly et Laro se sont embrassés et ont dormi ensemble plusieurs fois pendant l'aventure. Mais ce coup de foudre n'a pas duré après le tournage et la princesse se montre ces derniers temps très proche de son ex, Marvin Anthony.

Leana et Kelegh Eux aussi ont tenté l'aventure à l'extérieur... Mais ils n'ont pas eu plus de chances que les autres. D'après Aqababe, Leana l'aurait quitté après le tournage pour redonner une chance à son ex, qu'elle n'avait pas oublié.

Antoine et Anaïs L'aventure d'Antoine a été spoilée dès le début. Reparti du tournage aux bras d'Anaïs, le beau brun a mis un terme à leur relation "J'ai compris direct que ça n'allait pas fonctionner, nos vies étant vraiment trop différentes. En plus, elle dans le sud, moi à Paris. Et puis, en fait, le petit kiff que j'avais eu cet été, il est peut-être passé. Mais je lui souhaite que du bon, vraiment" a-t-il expliqué sur Instagram. Alex Giudi et Alexia Même finalité pour le Marseillais qui est de nouveau célibataire et devrait participer à la Villa des Coeurs brisés 7 selon plusieurs blogueurs. Illan et Isabeau Apres avoir connu le grand amour pendant plusieurs mois, il se sont séparés à cause d'une tromperie d'Illan. Le jeune homme a pourtant tout tenté pour essayer de la reconquérir, mais Isabeau n'a rien voulu entendre.

