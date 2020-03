Antebellum : voyage temporel horrifique dans la bande-annonce

Réalisé par Gerard Bush et Christopher Renz, porté par Janelle Monáe, Jena Malone et Kiersey Clemons, produit par Sean McKittrick à l'origine de Get Out et Us, Antebellum - attendu le 22 avril au cinéma, a tout du thriller horrifique à ne surtout pas manquer cette année. La raison ? Il devrait nous plonger dans une histoire aussi folle qu'intense.

Voyage temporel horrifique dans Antebellum

Autrice à succès aux USA, Veronica Henley (Janelle Monáe) se retrouve, sans comprendre comment, projetée dans le passé à une époque encore coloniale. Un monde cauchemardesque qu'elle va tenter de libérer tout en cherchant sa sortie, où chacune de ses actions pourrait avoir un effet sur notre présent.

Dans une courte bande-annonce (disponible dans notre diaporama), on peut en effet y lire l'accroche suivante, "Et si le destin vous choisissait pour nous sauver de notre passé ?", qui nous fait comprendre que ce voyage temporel n'aura rien d'un hasard et aura de réelles conséquences. Difficile encore de comprendre qui est derrière tout ça, et pourquoi, mais les premières images nous promettent une mise en scène nerveuse et créative avec de très jolis plans.

