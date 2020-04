Ansel Elgort pose nu... pour récolter des fonds contre le Coronavirus

A chacun sa technique pour lever des fonds et aider les personnes les plus démunies face à la crise du Coronavirus. Les artistes se mobilisent en chanson, pour des lives, des concerts ou lors de ventes aux enchères. Histoire d'appeler à la générosité, d'autres ont décidé de tout montrer ou presque.

Ansel Elgort se déshabille pour récolter des fonds

Ce mardi 21 avril, Ansel Elgort a surpris plus d'un fan abonné à son compte Instagram. L'acteur de Divergente, Nos étoiles contraires ou encore Baby Driver a posté une photo de lui nu. Oui, on a bien dit nu ! Mais pas juste pour le plaisir de montrer son corps. Dans la description de son compte suivi par plus de 10 millions de personnes, l'acteur a appelé à la générosité des internautes et linké une campagne Go Fund Me. Intitulée Brooklyn For Life, elle permet la livraison de repas aux plus démunis dans plusieurs centres et hôpitaux de Brooklyn. Pour se faire, l'association souhaite donner à des restaurants du quartier des ingrédients pour la réalisation de repas. 210 000 dollars ont déjà été récoltés.