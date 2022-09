Anne Heche : 40 minutes d'enfer, les nouveaux détails chocs sur son accident mortel

De nouveaux détails ont été dévoilés au sujet du terrible accident d'Anne Heche, un mois après les faits. Les images spectaculaires avaient choqué le web : alors qu'elle était très certainement sous l'emprise de drogue, l'actrice vue dans le film Donnie Brasco perdait le contrôle de sa voiture et terminait sa course dans une maison dans un quartier de Los Angeles. Alors que ses proches se voulaient d'abord rassurants, son agent a ensuite dévoilé que la star était dans le coma, avant de dévoiler la terrible nouvelle : Anne Heche a été déclarée en état de mort cérébrale et est morte le 11 août 2022.

Anne Heche a passé 40 minutes coincée dans son véhicule

Un mois plus tard, de nouveaux détails ont été révélés au sujet de ce terrible accident. Ce sont les enregistrements des conversations des pompiers de Los Angeles qui donnent plus d'informations sur le déroulement des secours. Comme l'ont souligné plusieurs médias américains, Anne Heche a passé plus de 40 minutes coincée dans sa voiture avant d'être finalement secourue.

Les secours ont retrouvé l'actrice non pas sur le siège conducteur mais au sol, du côté passager. En plus de mettre du temps pour la localiser, les pompiers ont passé 20 minutes à désincarcérer la star suite au drame. "Vu le feu et les fumées, on ne pouvait pas voir clairement dans le véhicule ni y accéder" a souligné le chef des pompiers de Los Angeles à NBC4. Arrivés sur les lieux à 11h01 du matin, les pompiers ont finalement pu secourir la star un peu avant 11h50, précisent les audios. Selon le rapport du médecin légiste, Anne Heche est morte à cause d'inhalations de fumées et de blessures liées à la chaleur.