Annabelle : non, la poupée ne s'est pas échappée de son musée !

Les internautes ont cru à la rumeur et eu peur

Vous connaissez Annabelle, alias la poupée maléfique qui a inspiré les films d'horreur Annabelle, Annabelle 2 : La création du mal et Annabelle 3 : La maison du mal. Elle avait été capturée par les chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren (aujourd'hui décédés), incarnés par Patrick Wilson et Vera Farmiga dans Conjuring : Les dossiers Warren où elle apparaît. Enfermée au Warren Occult Museum à Monroe, dans le Connecticut (Etats-Unis), il se disait sur les réseaux ce vendredi 14 août 2020 qu'elle se serait échappée. Une rumeur lancée suite à une modification de sa page Wikipédia, assurant qu'elle aurait réussi à partir de sa "prison". Au point que la célèbre poupée démoniaque s'est retrouvée en TT sur Twitter ce vendredi 14 août 2020 et ce samedi 15 août 2020.