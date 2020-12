Anna Maria Perez de Tagle (Hannah Montana, Camp Rock) est enceinte de son premier enfant

Que devient-elle ?

C'est en 2006 qu'Anna Maria Perez de Tagle s'est fait connaître dans Hannah Montana où elle a joué le rôle d'Ashley. On a pu ensuite la voir dans Camp Rock et dans sa suite Camp Rock 2 où elle incarnait Ella. Par la suite, elle a joué à la télévision dans Baby Daddy en 2013 et dans le remake Charmed en 2018. Elle a aussi participé à plusieurs courts-métrages ces dernières années.