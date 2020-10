Katharine McPhee enceinte de son mari de 70 ans : l'ex-star de Scorpion attend son premier enfant

Depuis la fin de Scorpion en 2018 à la télévision américaine, Katharine McPhee s'est fait assez discrète devant les caméras. L'actrice et chanteuse (elle a été révélée dans le télé-crochet American Idol) a participé à la comédie musicale Waitress mais c'est l'un de ses rares projets. Côté vie privée, la star nage dans le bonheur. Après sa rupture avec Elyes Gabel qui incarnait Walter O'Brien dans Scorpion, elle s'est mise en couple avec le producteur David Foster qui a le double de son âge. Ils se sont mariés en juin 2019 et vont bientôt accueillir un bébé.

Katharine McPhee bientôt maman

Eh oui, à 36 ans, Katharine McPhee s'apprête à devenir maman. Elle n'a pas encore officialisé la nouvelle mais le site People a publié ce jeudi 8 octobre des photos d'elle et de son mari se promenant à Montecito, en Californie, et son baby bump ne laisse pas beaucoup de place au doute... Découvrez les photos du ventre rond de Katharine McPhee sur People.

Katharine McPhee a été mariée une première fois avec Nick Cokas (une relation qui s'était soldée sur un scandale d'infidélité de la part de l'actrice) mais il s'agit de son premier enfant. De son côté, David Foster a déjà 5 enfants âgés de 34 à 50 ans. Une relation amoureuse qui étonne certains internautes mais qui est très bien acceptée par les enfants du producteur. Sa fille Erin, 38 ans, avait confié à la presse que la différence d'âge entre son père et Katharine McPhee avait eu une influence positive sur la famille Foster. "Kat l'a poussé à s'ouvrir (...) Elle le pousse à dévoiler ses émotions et à être plus vulnérable" avait-elle expliqué.