Amandine Pellissard séparée d'Alexandre et en couple avec une femme ? Elle répond cash aux rumeurs

Au mois d'octobre 2022, Amandine Pellissard a annoncé une nouvelle qui a beaucoup surpris ses fans. En effet, la maman star de Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1 a indiqué qu'elle quittait l'émission.

"On aurait pu reprendre dans quelques mois mais non, c'est terminé", a-t-elle expliqué à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs, avant d'indiquer qu'elle comptait porter plainte contre la production : "J'ai saisi un avocat, ça fait déjà quelque temps. Je vais porter plainte contre TF1 Productions et nous allons, mon mari et moi, engager des poursuites. À un moment donné, quand je dis stop et qu'on me dit 'ah bah, on te verra moins', et bah ce n'est pas grave, on me verra moins. On parle de familles avec enfants. Il y en a, on les voit, ils vendraient père et mère pour rester à l'écran, c'est terrible".

Amandine Pellissard est toujours aussi cash

Malgré son départ de l'émission à succès de TF1, Amandine Pellissard reste toujours très présente sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs annoncé son nouveau projet qui a surpris beaucoup de monde : elle s'est lancée sur MYM ! Cette nouvelle activité lui a causée beaucoup de critiques, auxquelles elle a répondu cash : "Alors pour les haters, frustrés et les contrariés, vos avis m'indiffèrent (...) Economisez votre énergie et utilisez-la à bon escient. Grand bien vous fasse"

Si elle ne passe plus à la télé, cela n'empêche pas Amandine Pellissard d'être visée par de nombreuses rumeurs. Récemment, le bruit a couru qu'elle avait quitté son mari pour se mettre en couple avec une femme. La mère de famille a, une nouvelle fois, pris la parole en story Instagram pour répondre.

En couple avec une femme ?

"On vous donne des petites nouvelles, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Et du coup dès que tu ne donnes pas de nouvelles pendant quelques jours, on croit que tu t'es barrée avec une femme, ou que tu divorces... Voilà, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, déjà de base", a-t-elle commencé, avant d'ajouter : "Mais surtout, pour rassurer les plus inquiets : non, je n'ai pas quitté mon chéri pour une femme. Bien sûr qu'on est toujours ensemble et on restera toujours ensemble. Plus amoureux que jamais. N'en déplaise à certains".

Les choses sont dites !