Álvaro Rico : que devient l'interprète de Polo dans Elite ?

Elite sur Netflix : que devient Álvaro Rico (Polo) ?

Álvaro Rico jouait Polo dans les saisons 1, 2 et 3 d'Elite sur Netflix. Mais depuis qu'il n'est plus dans la série espagnole à succès, que devient-il ? L'acteur a depuis tourné dans 3 autres séries télé. Parmi elles, il y a El Cid où il a retrouvé Jaime Lorente (Nano dans Elite et Denver dans La Casa de Papel), dont la saison 2 vient d'arriver sur Amazon Prime Video.

L'acteur a aussi incarné Nuño dans la saison 1 de la série El Cid, dispo sur Amazon Prime Video depuis décembre 2020. Dans El Cid, Álvaro Rico a retrouvé Jaime Lorente, qui jouait Nano dans Elite en plus d'être connu pour son perso de Denver dans La Casa de Papel. La saison 2 d'El Cid est dispo depuis ce 15 juillet 2021.

Sans oublier son rôle dans la saison 4 de Madres. Amor y vida sur Amazon Prime Video. Un show dans lequel Mónica Cruz (soeur de Penelope Cruz aussi connue pour avoir tourné dans Un, dos, tres) et Carla Díaz (Ari dans Elite) ont aussi joué, dans la saison 1.

Et côté coeur, que devient-il ? Álvaro Rico a été en couple avec Ester Expósito, alias Carla dans Elite. Un couple à l'écran comme à la ville qui n'aura pas duré, ni dans la fiction, ni dans la vraie vie. Et depuis leur rupture en 2019, le comédien se fait très discret sur sa vie privée. Impossible pour le moment de savoir s'il est de nouveau en couple et avec qui, ou s'il est célibataire. Polo était un des persos principaux d'Elite Pour rappel, Álvaro Rico jouait Polo, un des personnages principaux dans les saisons 1, 2 et 3 d'Elite sur Netflix. Il était l'un des élèves privilégiés du lycée de Las Encinas. Côté coeur, le lycéen a été en couple avec Carla (Ester Expósito), avec qui il avait ensuite fait des plans à trois avec Christian (Miguel Herrán). Il avait ensuite craqué pour Cayetana (Georgina Amorós), avec qui il a été en trouple avec Valerio (Jorge López). Sans oublier sa scène ultra hot avec Ander (Arón Piper).