Alrawabi School For Girls : Rakeen Saad (Noaf) a un look très différent dans la vie

Mes premières fois, Outer Banks, Control Z, Ginny & Georgia, Blood & Water, dont la saison 2 arrive bientôt... les teens séries sont de plus en plus nombreuses sur Netflix. La petite dernière ? Alrawabi School For Girls. On y suit l'histoire de Mariam (Andria Tayeh) qui décide de se venger de ses bourreaux Layan (Noor Taher), Rania (Joanna Arida) et Ruqayya (Salsabiela) sans penser aux conséquences que son plan vont avoir. Elle met en place sa vengeance avec ses deux amies Dina (Yara Mustafa) et Noaf (Rakeen Saad).

Rakeen Saad très différente de Noaf dans la vraie vie

Toutes les actrices de la série jordanienne sont une très belle découverte. D'ailleurs, si vous avez commencé à les suivre sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement été surpris par le look de Rakeen Saad très différent de celui de Noaf dans Alrawabi School For Girls. Alors que l'ado arbore un style plutôt rock et gothic, celui de son interprète est plutôt classique et sage. Enlevez tout le maquillage, la frange et tous les piercings et vous obtenez Raken Saad dans la vraie vie. On aurait presque du mal à la reconnaître.