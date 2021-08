Blood & Water saison 2 : date de sortie, casting... tout ce qu'on sait sur la suite

Ce qu'on sait déjà sur la saison 2

Côté scénario et intrigue de la saison 2, on a peu d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est que la réalisatrice Nosipho Dumisa a déjà annoncé auprès de TVQC que "les choses vont vraiment dégénérer" dans la suite. "Nous avons le privilège et la chance de retrouver nos personnages favoris et d'explorer plus en profondeur les mystères et les scandales qui régissent leur univers. Une tempête est sur le point de s'abattre sur Parkhurst" a-t-elle précisé.

Les actrices de Blood & Water avaient donné leur avis sur la saison 2. Ama Qamata qui interprète Puleng dans la série Netflix a expliqué à Refinery29 : "Je ne sais pas si Puleng et Fikile peuvent vraiment être soeurs". "Même si cette révélation peut lui faire peur, elle pourrait croire Puleng" a ajouté Khosi Ngema qui incarne Fiks, "Mais dans un même temps, elle pourrait aussi être dans le déni".