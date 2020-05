Blood & Water : entre Elite et Gossip Girl, la nouvelle série Netflix se dévoile

Durant le confinement, Netflix nous a gâtés avec ses nouvelles séries teens italiennes, américaines et turques : Trois mètres au-dessus du ciel (Summertime en anglais), Outer Banks, Mes premières fois et Love 101. On n'a presque pas vu le temps passer... Bref, même si le déconfinement progressif a commencé, la plateforme pense toujours à nous avec ses nouveautés comme... Blood & Water, son deuxième show africain après Queen Sono.

Blood & Water, la nouvelle série Netflix qui va vous plaire

Vous voyez Elite ? Vous voyez Gossip Girl ? Eh bien, vous mélangez ces deux séries et vous obtenez Blood & Water. L'histoire ? Lors d'une fête, Puleng Khumalo (Ama Qamata) pense voir sa soeur, enlevée à la naissance 17 ans auparavant. Elle intègre alors "le prestigieux Parkhurst College, réservé aux élites et aux étudiants brillants", le même lycée que sa soeur, pour pouvoir mieux enquêter sur son enlèvement et découvrir la vérité. Est-ce réellement elle que Puleng Khumalo a vu à cette soirée ? Quels secrets vont être révélés ?

Entre drama, rivalités, mensonges, fight ou encore histoires de love, la bande-annonce de Blood & Water donne un parfait avant-goût de ce qui nous attend le 20 mai sur Netflix : "Bienvenue dans la jungle !" Y a pas plus clair ! Au casting du nouveau teen show de la plateforme, on découvrira Ama Qamata, Gail Mabalane, Khosi Ngema, Thabang Kamogelo Molaba, Dillon Windvogel, Arno Greeff et Ryle De Morny.