Alix (Koh Lanta, La Légende) furieuse, elle confirme avoir fait des massages mais pas de drague

Alix confirme les massages mais nuance : "Certains candidats essaient de faire passer ça pour de la drague"

Après toutes ces révélations et ces stories d'aventurières et de d'aventuriers de Koh Lanta, La Légende, Alix a finalement avoué qu'ils parlaient d'elle. Alix a confirmé avoir fait des massages, en revanche, elle dément la drague. Dans sa story Instagram, celle qui était dans Koh Lanta, les 4 terres (Koh Lanta 2020) a mis les choses au clair : "Après l'épreuve du paresseux, j'ai proposé à quelques aventuriers et aventurières de mon équipe de les masser (avant-bras et cervicales) car ils étaient fracassés". "J'aime beaucoup prendre soin des autres et aujourd'hui certains candidats essaient de faire passer ça pour de la 'drague' ou un acte mal placé" a-t-elle ajouté.

Et Alix a donc poussé un coup de gueule contre Clémentine, Jade, Laurent Maistret et Namadia qui l'accusent de drague sur le camp à cause des massages. "Sachez que de nombreux aventuriers n'ont que Koh Lanta dans leur vie et ne vivent qu'à travers les ragots en tout genre et d'autres attendent que la télé les révèlent au grand jour. Alors quand l'aventure ne se passe pas comme prévu pour eux, ils vivent par procuration... C'est triste" a-t-elle commenté. "J'ai laissé couler pendant un moment, mais aujourd'hui la provocation est bien trop poussée" a-t-elle ajouté.