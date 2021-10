Alix (Koh Lanta 2021) accusée d'être raciste, elle contre-attaque et porte plainte : "ça me blesse"

Alix explique son vote contre Namadia

Après Coumba qui a longtemps énervé les fans de Koh Lanta : La légende, c'est aujourd'hui Alix qui se retrouve au centre des critiques. En cause ? Il est reproché à la candidate d'avoir voté contre Namadia, qui a récemment été éliminé du jeu de TF1.

Et alors que l'ex-aventurier affirme aujourd'hui être encore incapable de comprendre sa défaite, Alix a de son côté profité de son compte Instagram pour mettre les choses au clair sur cette situation. "Il avait une voix déjà contre lui et j'étais en danger. Voilà. Je n'étais pas au courant jusqu'à la dernière minute que Clémence me donnait son amulette d'immunité", a-t-elle expliqué ce vendredi 22 octobre 2021 dans une story, avant d'ajouter plus loin, "La seule et unique raison c'est que je voulais aller dans le sens de Clémence, dont la stratégie était d'éliminer un garçon."

Plainte déposée contre les accusations de racisme

Une mise au point importante pour la jeune femme, qui est malheureusement victime de nombreux haters sur les réseaux sociaux à la suite de ce choix, "Je constate énormément de messages de haine, sachez que ça ne me touche pas du tout. Il faut bien quelqu'un à détester, cette saison c'est moi. Je le vis très très bien." Or, si cette situation n'a donc tristement rien d'inhabituelle avec l'émission, Alix regrette en revanche d'avoir vu la ligne rouge être franchie par certains internautes.

En effet, suite à ses votes précédents envers Jade, Coumba et donc Namadia, Alix est désormais accusée par une partie des téléspectateurs d'être raciste et d'orienter ses stratégies en fonction de la couleur de peau des autres aventuriers. Des accusations diffamatoires à son encontre, qu'elle juge logiquement inacceptables, "Ce sont ces messages qui me sortent par les yeux. De tels messages haineux, ça me sidère. Que ce soient des minots prépubères ou des vieux qui n'ont rien à foutre derrière ces messages, ça me blesse."

Aussi, face à cette haine, Alix est bien décidée à reprendre le contrôle sur sa vie et à rappeler que, même en ligne, les actes ont des conséquences. Comment ? Elle a tout simplement annoncé qu'elle préparait sa contre-attaque avec l'aide de la justice, "A ces gens qui envoient des messages haineux à des gens qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie et qui ont juste leur cul posé dans leur canapé en regardant Koh-Lanta et qui n'ont rien à faire dans leur vie de merde à part donner leur avis (...) je vais perdre mon temps à aller porter plainte et vous allez devoir répondre de vos actes devant la justice". On ne peut que lui apporter notre soutien dans ces moments difficiles.

Pour rappel, la diffamation publique est punissable par une amende de 12 000 €. Selon les cas, les peines peuvent aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende.