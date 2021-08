Akhenaton positif à la Covid-19 et hospitalisé en réanimation

Les cas de Covid-19 sont repartis à la hausse à cause du variant Delta ces dernières semaines en France. Ce mardi 3 août, ce sont 26 829 nouveaux cas qui ont été détectés malgré la campagne de vaccination. Certains s'opposent toujours au vaccin mais aussi au pass sanitaire annoncé par Emmanuel Macron en juillet. Akhenaton est de ceux là et on dirait que la maladie l'a rattrapé.

Akhenaton aurait été hospitalisé pour "détresse respiratoire"

Selon les informations de BFM Marseille, le rappeur de IAM aurait été hospitalisé le week-end dernier à l'hôpital de la Timone dans la cité phocéenne. Le média précise qu'Akhenaton aurait été "pris en charge par les urgences vitales" de l'hôpital pour "détresse respiratoire". Il aurait été transféré en réanimation ce dimanche 1er août, toujours selon BFM Marseille Provence. Contactée par le média, la famille du rappeur a confirmé son hospitalisation sans en donner les raisons.

Depuis l'annonce de la mise en place du pass sanitaire, Akhenaton s'était exprimé contre cette mesure sur les réseaux sociaux. "Avec le groupe IAM, nous sommes contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non (...) Il en va de nos libertés et surtout de l'avenir de nos enfants." avait-il déclaré dans une vidéo postée sur Twitter le 17 juillet.