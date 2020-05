Adrien Cachot (Top Chef 2020) est-il aussi zen en dehors de l'émission ? Il répond

Mais celui qui avait dit non à Top Chef 2020 avant de finalement accepter est-il aussi zen dans la vraie vie que dans l'émission ? Interrogé à ce sujet par Télé 7 jours, Adrien a révélé qu'il est beaucoup plus stressé en dehors des plateaux de tournage : "Je suis chef de mon propre restaurant et, au travail, je suis tout sauf en détente". "Ce format de concours est plus du plaisir qu'une réelle source de stress" a-t-il précisé, trouvant donc que Top Chef 2020 est avant tout du kif pour lui plutôt que de l'angoisse.

"Je n'ai pas fais semblant, je suis resté moi-même"

Adrien Cachot, qui espère bien être présent en finale de Top Chef 2020 contrairement à Paul Pairet sera absent de la finale, a aussi évoqué son image à la télé dans son interview avec Konbini. Le candidat a avoué : "Des fois je suis un peu con, donc forcément, je me dis : j'aurais peut-être dû être de meilleure humeur". "Mais après je n'ai pas fais semblant, je suis resté moi-même" a-t-il souligné, "Voilà ça plaît ou ça plaît pas, mais de toute façon c'est comme ça".