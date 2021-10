Addison Rae bannie de TikTok : l'influenceuse dévoile les raisons de son bannissement "définitif"

Addison Rae : la star de TikTok bannie de TikTok, elle confirme

Addison Rae a récemment tourné dans un film Netflix : Il est trop bien (He's All That en VO) avec Tanner Buchanan (Cobra Kai). Il s'agissait du remake de la comédie culte des nineties Elle est trop bien, avec Rachael Leigh Cook et Freddie Prinze Jr. La star des réseaux est aussi connue pour être la BFF de Kourtney Kardashian (qui fait un cameo dans la rom-com).

Mais Addison Rae est surtout célèbre pour ses vidéos TikTok. C'est sur l'appli chinoise que l'influenceuse a lancé sa carrière. Son compte TikTok est suivi par 85 millions de followers et elle est la créatrice la mieux payée sur le réseau social, devant Charli D'Amelio. Selon le classement Forbes, elle aurait gagné 5 millions de dollars en 2021. Sans oublier qu'Addison Rae a aussi fait parler avec son ex boyfriend Bryce Hall, autre star de TikTok. Les internautes pensaient même qu'Addison Rae était enceinte de Bryce Hall (mais ce n'était pas le cas).

Et pourtant, la star de TikTok a été bannie de TikTok. Ironique non ? Eh oui, de nombreux abonné(e)s ne trouvaient plus son compte TikTok ou n'y avaient plus accès. Sur d'autres réseaux comme Instagram et Twitter, ils ont commencé à se demander si son compte avait été supprimé ou banni. Et Addison Rae a confirmé dans un tweet que son "compte a été définitivement banni".