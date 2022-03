Adam à travers le temps : pourquoi on craque pour le film Netflix avec Ryan Reynolds

Il y en a pour tous les goûts en matière de film sur Netflix. Tu kiffes les films romantiques ? A travers ma fenêtre est dispo. Si l'action est ton dada, alors fonce regarder Sans répit avec Franck Gastambide. Plutôt thriller ? The Weekend Away avec Leighton Meester devrait te plaire. Mêlant science-fiction, action et bons sentiments, Adam à travers le temps est aussi l'un des films incontournables de la semaine.

Adam à travers le temps, ça raconte quoi ?

Les voyages à travers le temps existent... mais vous ne le savez pas encore. En 2050, Adam (Ryan Reynolds) tente de sauver sa peau... et se retrouve en 2022. Il va recruter son lui version jeune (Walker Scobell) pour tenter de sauver le monde et le futur.

Un projet qui date

Les meilleurs films prennent du temps. Et ça n'a jamais été aussi vrai que pour Adam à travers le temps ! Et pour cause : le projet date de... 2012 ! C'est d'abord Tom Cruise qui a été relié au projet pour en être la star. Après des années de silence radio, Netflix a récupéré le bébé en juillet 2020 avec Shawn Levy à la réalisation et Ryan Reynolds en acteur principal. Shawn Levy (producteur et scénariste de Stranger Things) et Ryan Reynolds, qui ont déjà tourné le film Free Guy, travaillaient en fait sur le film depuis sept ans avant le tournage ! Une collaboration encore réussie pour le duo.

Un film d'action émouvant

Adam à travers le temps arrive à impressionner dans ses scènes d'action mais aussi à émouvoir. Les sentiments et l'émotion ne sont pas laissés au second plan mais prennent parfois même plus d'importance que les scènes de combat (on vous rassure, il y a de quoi faire quand même de côté là). Grâce aux scènes en compagnie de Jennifer Garner et Mark Ruffalo (qui jouent les parents d'Adam), le film prend une dimension émouvante, qui nous confronte aussi à nos actions.