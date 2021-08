Free Guy : Ryan Reynolds devient héros de jeu vidéo au cinéma et il ne faut pas manquer ça !

Le tourner en compagnie de Shawn Levy (réalisateur de la franchise La Nuit au Musée et producteur de Stranger Things) a été la cerise sur le gâteau. "Je voulais travailler avec Shawn depuis des années avant ça. J'ai lu le script et il est resté avec moi (...) J'ai envoyé le script à Shawn avec un mail pour essayer de le convaincre de le faire. Je ne m'attendais pas à ce que ce mail me convainc moi aussi de vouloir le faire" a expliqué Ryan Reynolds à Screenrant. Shawn Levy a ensuite fait le voyage jusqu'à New York pour rencontrer l'acteur. "Nous nous sommes assis et nous avons commencé à parler et à travailler sur le film presque instantanément" se souvient-il.

De l'action et encore de l'action

Comme le laisse penser la bande-annonce à voir dans notre diaporama, Free Guy nous promet de belles séquences d'action. Il y en a d'ailleurs à la pelle dans le film. "C'est incroyable le nombre de choses se passent derrière notre héros. Les spectateurs devront probablement regarder le film au moins deux fois pour remarquer toutes ces petites intrigues qui se déroulent dans les coulisses..." explique Chris O'Hara, coordinateur des cascades du film.

Jodie Comer a beaucoup donné pour tourner ces scènes. "C'était une expérience complètement nouvelle pour moi. J'étais épuisée, mais toujours prête à apprendre. Cela vous amène à mieux apprécier le travail des cascadeurs qui font ça toute la journée ! Ils m'ont enseigné beaucoup de choses, en faisant preuve d'une réelle patience." explique la star récompensée pour son rôle dans la série Killing Eve.

Ajoutez à cela de l'humour et des images qui nous plongent directement au coeur de l'action, Free Guy est LE film à ne pas louper. Découvrez-le dès maintenant en salles !

