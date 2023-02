A cause de son acteur principal, la série la plus suivie aux US risque de prendre fin

Tremblement de terre dans le monde de la télévision aux USA : la plus grosse série du moment pourrait prendre fin dès cet été. Non, il ne s'agit pas de The Last of Us qui a déjà été renouvelée pour une saison 2, mais de Yellowstone, ce drama porté par Kevin Costner et diffusé sur Paramount Network depuis 2018 (disponible sur SALTO en France).

Une série au succès fou

Oui, cela peut surprendre au premier abord quand on connait les succès qui ne se démentent pas malgré le poids des années de Grey's Anatomy ou NCIS par exemple, mais c'est bien Yellowstone qui est aujourd'hui la fiction la plus suivie à la télévision.

En novembre 2022, à l'occasion du lancement de sa saison 5, le premier épisode avait été suivi par 8,8 millions de personnes en direct (10% de plus que la saison précédente), un score qui avait ensuite grimpé à 12,1 millions de téléspectateurs sur le reste de la semaine grâce aux rediffusions, réalisant ainsi le record de l'année passée. Yellowstone est tellement un succès que la série a déjà donné naissance à deux spin-offs à savoir 1883 avec Sam Elliott et Faith Hill, ainsi que 1923 avec Helen Mirren et Harrison Ford, chacune diffusée sur la plateforme Paramount+.

Bientôt la fin pour Yellowstone à cause de Kevin Costner ?

Mais alors, pourquoi Yellowstone pourrait-elle prendre fin si la série est puissante à ce point ? Tout simplement parce que Kevin Costner, la star principale du programme récemment récompensée d'un Golden Globe pour son rôle, aurait des conflits d'emploi du temps et ne serait plus décidé à faire d'efforts.

"Costner doit réaliser et jouer dans son western Horizon prévu en plusieurs parties qu'il a co-écrit avec Jon Baird", rappelle Deadline. Or, là où l'acteur possédait déjà un deal assez généreux avec la série, "à l'origine, il s'était limité à seulement 65 jours de tournage pour Yellowstone", il n'aurait pas arrêté de renégocier à la baisse cette charge afin de se consacrer à son projet personnel. "Il voulait ne participer qu'à 50 jours pour la partie 1 de la saison 5", a précisé Deadline, qui a ensuite ajouté, "Et pour la deuxième partie, il souhaitait n'être là que pour une semaine de tournage".

Le petit arrangement du créateur pour sauver l'histoire

Un caprice qui ne serait logiquement pas bien vécu par Taylor Sheridan (co-créateur et showrunner) et ses partenaires de jeu, et qui aurait donc motivé Paramount Network, peu enthousiaste à l'idée de tout accorder à Costner, d'arrêter les frais avec Yellowstone. Le twist ? Si son annulation n'est pas encore officielle, le site américain assure néanmoins que la chaîne et Sheridan auraient déjà un plan pour l'après saison 5.

Aussi, afin de continuer à faire vivre cet univers tant apprécié des fans sans avoir à supporter le comportement de Kevin Costner, c'est un nouveau spin-off possiblement porté par Matthew McConaughey qui pourrait être prochainement lancé, dans lequel de nombreuses stars de Yellowstone retrouveraient leurs personnages. Autrement dit, saison 6 ou pas, l'histoire devrait dans tous les cas avoir le droit à une suite.