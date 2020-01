6ix9ine en prison : le rappeur craint pour sa sécurité et veut finir sa peine chez lui

Le 8 décembre 2019, le verdict tombait pour 6ix9ine : le rappeur était condamné à 2 ans de prison pour racket, utilisation d'armes à feu et trafic de drogue. Une liste de chefs d'accusation et une peine fortement réduites, alors qu'il risquait jusqu'à 37 ans de prison. Depuis son arrestation en novembre 2018, le rappeur collabore étroitement avec la justice et n'hésite pas à balancer des noms dans l'affaire des Nne Trey Gangsta Bloods, au risque de se faire de nombreux ennemis.

6ix9ine craint pour sa vie en prison

C'est d'ailleurs pour cette raison que celui qui devrait donc sortir en novembre prochain a demandé à finir sa peine chez lui. Selon TMZ, l'avocat de Tekashi 69, Lance Lazzaro, aurait envoyé une lettre au juge Daniel Hernandez afin que son client puisse finir sa peine chez lui ou dans un environnement plus restreint. II dit craindre pour sa sécurité en prison. Et pour cause, plusieurs membres des Bloods seraient dans la même prison que lui et voudraient se venger du fait qu'il ait balancé plusieurs membres. On lui aurait même donné le surnom de "Shit9ine". Reste à savoir si le juge va accepter cette demande...