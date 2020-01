24 heures chrono de retour ? 2 projets de spin-offs déjà annulés, mais...

"Oh non, ça c'est une mauvaise nouvelle !" Voilà une phrase que personne ne se dira en lisant cet article. Au contraire, les récentes déclarations de Michael Thorn - président des divertissements de la chaîne Fox, devraient donner le sourire à tous les fans de 24 heures chrono. Pourquoi ? Parce que la série ne sera pas, à nouveau, massacrée dans un futur proche.

Deux spin-offs jetés

Là où certaines personnes ont encore du mal à se remettre de l'inutile saison "Live Another Day" qui ruinait le concept même de 24, et que d'autres n'ont toujours pas pardonné la création de 24 - Legacy, mi-spin-off / mi-reboot, on apprend aujourd'hui que 2 nouveaux projets de séries dérivées viennent d'être jetés à la poubelle.

Au programme ? La première idée de spin-off était une série centrée sur les aventures d'un jeune Jack Bauer, un peu à la façon de MacGyver, et la seconde idée de spin-off était une série qui reprenait les codes de 24 mais dans un univers différent. D'après les rares informations, il aurait pu s'agir d'une série judiciaire centrée sur le combat d'une team d'avocats afin de sauver un homme injustement condamné à mort à 24 heures de son exécution.

Un simple contre-temps ?

Néanmoins, ne vous emballez pas, ce répit envers l'héritage de 24 pourrait être de courte durée. Michael Thorn l'a ensuite précisé, il ne s'agit que d'un simple contre-temps : "Nous cherchons constamment d'autres opportunités pour continuer à faire vivre ce titre, à la fois pour nous et pour les fans. (...) Nous sommes tous dévoués à l'idée de trouver une autre version".

Leave Jack Bauer alone !