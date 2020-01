1917 : découvrez les secrets de fabrication de ce film de guerre pas comme les autres

Un faux plan-séquence

La particularité de 1917 réside dans sa mise en scène, puisqu'il s'agit d'une histoire racontée en plan-séquence. Pourtant, contrairement à ce que veut nous faire penser Sam Mendes (le réalisateur), le film n'en est pas véritablement un. Au contraire, si l'histoire se suit réellement en continue, il a bien évidemment tourné ce long-métrage en plusieurs fois. Néanmoins, afin de rendre le résultat le plus crédible possible, la plupart des scènes tournées ont une durée importante et la plus longue atteint presque les 9 minutes. 9 minutes à courir partout, éviter les explosions, sauter dans les tranchées et zigzaguer entre les figurants, c'est un exploit.

Des techniciens cachés

Afin de gérer au mieux les transitions entre les différents plans, l'équipe technique a été obligée de rivaliser d'ingéniosité. Ainsi, Roger Deakins - directeur de la photographie du film, a confié au Hollywood Reporter qu'il n'était pas rare que des techniciens se cachent dans les décors afin de jouer les figurants ET gérer les caméras en même temps : "Ils étaient parfois en uniformes et du coup ils ont été payés plus parce qu'ils touchaient un chèque pour leur figuration." On peut d'ailleurs en voir un exemple ci-dessous.