13 Reasons Why saison 4, Love, Victor... : top 10 des séries à voir en juin 2020

I May Destroy You

Après avoir déjà frappé les esprits dans Chewing Gum, dont elle est la star mais aussi la créatrice, Michaela Coel revient avec la série I May Destroy You diffusée sur HBO et en US+24 en France sur OCS. Une série sombre qui explore la question du consentement sexuel. On y suit une influenceuse qui va tenter de se souvenir d'une soirée qu'elle a en grande partie oubliée. Elle va alors réaliser qu'elle a été victime d'un viol.

Date de sortie : à partir du 8 juin en US+24 sur OCS.

Elementary saison 7

Les aventures se terminent pour Sherlock Holmes et Joan Watson avec la septième et dernière saison d'Elementary. Après avoir déménagé à Londres pour pouvoir retrouver Sherlock qui est interdit de séjour aux Etats-Unis, ils vont rapidement revenir dans la Grosse Pomme. Dans les 13 derniers épisodes, ils vont devoir affronter un nouvel ennemi, Odin Reichenbach. Vont-ils s'en sortir indemne ?

Date de sortie : dès le 10 juin sur 6ter.

Romance

Après Pigalle, la nuit et Les Témoins, Hervé Hadmar dévoile sa nouvelle série : Romance. Dans ce thriller fantastique en six épisodes, on suivra Jérémy qui vit en 2020. Un jour, il découvre une photo d'une femme dont il tombe amoureux. Mais Alice a vécu dans les années 60. Il va alors tenter de la retrouver. Divisée entre les époques, Romance est portée par Pierre Deladonchamps et Olga Kurylenko avec aussi Pierre Perrier, Barbara Schulz et Simon Abkarian.

Date de sortie : dès le 10 juin sur France 2.

Rick et Morty saison 4, partie 1

Pour sa saison 4, Rick et Morty a été diffusée en deux parties sur Adult Swim, également disponible en France. Si les deux personnages vous manquent, bonne nouvelle : la série revient le 16 juin sur Netflix. Attention cependant, tous les épisodes ne seront pas mis en ligne : seuls les 5 premiers seront dispo à cette date. En tout, la quatrième saison contient 10 épisodes, dont le dernier sera dévoilé ce dimanche 31 mai aux Etats-Unis. Pour découvrir l'intégralité de la saison, il faudra donc encore attendre.

Date de sortie : le 16 juin sur Netflix.