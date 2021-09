10 couples parfaits 5 : 11 candidats dévoilés ? Le casting commence à fuiter

Et le dernier nom du candidat qui serait au casting de 10 couples parfaits 5, c'est celui de Mathias Lammari (Les Princes et les Princesses de l'amour 4) ! Eh oui, l'ami de Bastos avec qui il a enregistré le son Madame Grimal aurait été contacté par la prod de 10 couples parfaits 5 mais aussi par la prod des Princes de l'amour 9 (alias Les Princes et les Princesses de l'amour 5). Du coup, il hésiterait entre les 2 émissions, comme l'a confié Wassim TV : "Je vous avais annoncé il y a quelques jours qu'il allait faire LPDLA (Les Princes et les Princesses de l'amour 5, ndlr). En fait, la prod de 10 couples parfaits l'a aussi contacté et il a pas dit non donc là il est mitigé entre faire LPDLA ou faire 10 couples parfaits mais dans tous les cas on va le revoir".

Le tournage aurait déjà commencé

Le tournage de 10 couples parfaits 5 a failli être repoussé avait révélé Wassim TV, parce que certains candidats étaient en retard dans leurs vols. Mais finalement, les candidats auraient fini par atterrir à temps et le tournage aurait bien commencé a expliqué le blogueur. "Le tournage se fait finalement comme prévu aujourd'hui, ils sont tous arrivés à destination, les candidats débarquent à la villa dans quelques heures" a-t-il révélé.