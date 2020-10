10 couples parfaits 4 : les candidats aidés par la prod pour trouver les matchs ?

Les théories sur les matchs

Il y a quelques semaines, le blogueur a aussi sorti ses théories sur les couples parfaits de l'émission de TFX. Selon lui, Sebydaddy serait match avec Maissane, et non avec Eva ou Léa Mary comme il le pense, Mélanie avec Kephren, Dita avec Anthony, Anthony Alcaraz, qui a été exclu de l'aventure, avec Cynthia, la dernière arrivée dans le jeu, Adrien Laurent avec Kellyn et Allan Guedj avec Léa Mary. Et si l'on en croit les certitudes d'Orélie, elle irait avec Vincent. Du coup, il ne reste plus que Bryan et Eva. Ca serait drôle que Bryan soit match avec l'ex de son frère Sébastien Dubois dans 10 couples parfaits 4 non ?