Cynthia (10 couples parfaits 4) : "Eva s'en foutait d'Anthony" (Interview)

Purebreak : Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à 10 couples parfaits 4 ?

Cynthia : Parce que c'était une nouvelle expérience. Et puis, chez moi, au Liban, la situation allait très mal, et va toujours très mal. Alors, je me suis dit qu'un nouveau truc, comme des vacances, pouvait me faire du bien.

Tu penses qu'on peut vraiment trouver l'amour à la télé ?

Oui, je pense que c'est possible. C'est comme si tu rencontrais quelqu'un dans la vraie vie, télé ou pas télé, c'est la même chose.

J'ai appris que j'intégrais l'aventure deux jours avant mon départ

Quel était ton réel but en participant à cette émission ?

Je n'avais pas vraiment de but, mais j'ai participé à cette émission pour me faire connaître, pour acquérir de la notoriété. C'était aussi juste pour m'amuser.

C'était prévu dès le départ que tu intègres l'aventure en cours de route ?

Non, je n'étais pas au courant. Au début, on m'a dit que j'étais prise et ensuite, on m'a rappelée pour me dire que quelqu'un avait pris ma place et qu'on me prendrait pour le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 6. On m'a aussi prévenue que si quelqu'un partait, je le remplacerais, mais je n'y croyais pas trop. Pour moi, il y avait peu de chance pour qu'une personne quitte l'aventure. J'ai appris que j'intégrais l'aventure deux jours avant mon départ.

Tu appréhendais d'arriver après les autres candidats ?

J'étais trop stressée. Ils étaient là depuis trois semaines et se connaissaient déjà bien. J'avais peur de ne pas réussir à m'intégrer. C'était d'ailleurs difficile pour moi au début de m'adapter. Si j'étais arrivée en même temps que tout le monde, j'aurais mieux vécu mon aventure. J'aurais été plus à l'aise.

Je ne suis pas habituée à ce que ça crie de partout pour rien

Dès ton arrivée, il y a pas mal de tensions. Comment as-tu vécu la situation ?

Je n'ai pas compris d'où sortaient ces problèmes. Je ne suis pas habituée à ce que ça crie de partout pour rien, pour des histoires débiles, je suis une fille assez calme. Je me suis demandée ce que je faisais là.

Ton intégration s'est bien passée au final ?

Oui, en partie grâce à Vincent, Orélie, Kephren et Anthony. Ce sont ceux dont j'étais le plus proche et qui se sont le mieux occupés de moi. C'est grâce à eux que je suis restée dans l'aventure, sinon, je serai sûrement partie.

Je ne suis pas une briseuse de couple

Anthony t'a plu dès le départ, pourquoi lui ?

Physiquement, c'est mon style et puis, il était toujours là pour moi. J'avais besoin de quelqu'un et je l'ai senti le plus sincère. Il s'est bien occupé de moi.

Tu penses être à l'origine de la rupture entre Eva et Anthony ?

Non, je ne pense pas. Ça devait aller déjà très mal entre eux et ça n'aurait pas duré quoiqu'il arrive, avec mon arrivée ou sans mon arrivée. Leur histoire n'allait nulle part. Il a oublié Eva dès qu'il a vu une autre fille, c'est bizarre. Quand t'es en couple, tu ne fais pas ça.

Tu t'es sentie gênée ?

Ça m'a trop gênée parce que je ne voulais pas faire du mal à Eva, ce n'était pas mon but. Je ne suis pas une briseuse de couple, c'est la première fois que ça m'arrive. Et puis, ils étaient ensemble que depuis une semaine et apparemment, Eva s'en foutait d'Anthony. Elle n'avait pas de sentiment pour lui. Heureusement que je suis arrivée. Grâce à moi, elle n'a pas eu le temps de trop s'attacher à lui et Anthony ne devait pas être à 100% amoureux d'elle. C'était trop tôt entre eux.

Adrien Laurent avait l'air très sincère avec Mélanie

La semaine de séparation t'as permis de plus te rapprocher d'Anthony ?

Ça m'a surtout arrangée parce que j'avais besoin qu'on soit un petit groupe pour mieux me rapprocher des personnes. J'étais très contente du coup.

Que penses-tu d'Adrien Laurent ?

Je le trouve drôle et gentil. Il m'a fait beaucoup rire. Ce n'est pas mon style, mais il est beau gosse.

Il est sincère avec Mélanie selon toi ?

Oui, il avait l'air très sincère avec Mélanie. Je ne le connais pas personnellement, mais apparemment, c'est la première fois qu'on le voit comme ça depuis très longtemps.

J'étais très étonnée d'avoir le même match que Carla

Avant ton arrivée, les candidats n'ont trouvé aucun match. Tu as eu peur pour les 200 000 euros ?

Pour moi, c'était mort. Quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il y avait que deux matchs, j'étais partie sur l'idée de rentrer sans rien et de profiter des vacances.

Ça t'a étonné d'avoir le même match que Carla ?

Oui, j'étais très étonnée. Physiquement, on est très différente, on a un style opposé, mais on est toutes les deux réservées.

Quel bilan tires-tu de cette première expérience télé ?

Au début, c'était compliqué, mais au final, c'était une très belle expérience. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait.

Ça t'a donné envie d'en refaire ?

Au début, j'ai dit que je ne voulais plus refaire ça, mais quand j'ai quitté l'émission, je me suis dit que j'avais aimé ça. A voir ce qu'on me propose.

