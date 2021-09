Les Princes et les Princesses de l'amour 5 : Illan et Haneia en couple sur le tournage ?

Sauf qu'Illan qui était aussi dans Les Princes et les Princesses de l'amour 1 et Les Princes et les Princesses de l'amour 3 sur W9, aurait refusé d'être en couple avec Haneia. Alors qu'elle croyait qu'ils étaient ensemble suite au supposé bisou du tournage, lui aurait en fait pris ça pour un simple baiser. Pire "Illan n'a pas voulu" être en couple avec Haneia, "prenant ça comme une erreur et les deux se sont pris un énorme avertissement par l'agence". Alors oui, Illan et Haneia se seraient embrassés mais non, ils ne seraient pas du tout engagés dans une relation amoureuse.

Haneia aurait un coup de coeur pour un prétendant et des prétendantes d'Illan se seraient clashées

"Les deux continuent à apprendre à connaître leurs prétendants" est-il aussi indiqué, "Haneia a un très grand faible pour un de ses prétendants : Dylan". Celle qui avait quitté le Mad Mag de NRJ12 pourrait donc finir en couple dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5, mais pas avec Illan. Et Illan (aussi vu dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 4, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5, Les Marseillais à Dubaï, Objectif : Reste Du Monde) se rapprocherait de son côté de ses prétendantes Soraya et Marwa.