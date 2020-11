1 heure, 1 kilomètre, 1 kilo : l'initiative pour nettoyer la planète même pendant le confinement

Alors que chaque jour la planète est en danger, elle l'est encore plus depuis que certains jettent leurs masques par terre, dans la rue. Afin de lutter contre ces mauvaises actions, un Marseillais, du nom de Benjamin de Molliens, a lancé le hashtag #Nettoietonkm pour inciter les gens à ramasser un maximum de déchets et de mégots durant leur sortie autorisée d'une heure dans un rayon de 1km pendant le reconfinement.

Prêt pour le défi 1 heure, 1 kilomètre, 1 kilos ?

Son initiative a motivé un grand nombre de personnes et a notamment été partagée par JoeyStarr, comme il l'a confié à 20 minutes. Elle est même arrivée jusque dans le petit village de Lignan-de-Bordeaux, dans le Sud-Ouest de la France : "On a aperçu cette idée sur le Web avec mon équipe municipale ces derniers jours, on a décidé de la reprendre pour lutter contre la perte du lien social avec le confinement. C'est bien triste de se balader comme ça sans but. Du coup, là on se retrouve tous autour d'un objectif commun et on joint en plus l'utile à l'agréable ce défi "Nettoie ton kilomètre"", a expliqué le Maire à 20 minutes.

Et ce n'est pas tout puisque CetaSea, association engagée pour la protection des espèces marines, demande elle aussi aux citoyens de se mobiliser pour éviter que tous ces déchets n'arrivent dans la mer. Elle leur a d'ailleurs lancé un nouveau challenge, inspiré du premier, avec cette fois-ci pour objectif, essayer de ramasser 1 kilo de détritus en une heure.

"Vu que nous sommes confinés et que nous ne pouvons pas nous regrouper... Dimanche prochain à 11h, cela vous dit de sortir de chez vous avec des gants et un sac pour collecter les déchets et les mégots ? Si vous atteignez le kg, dites-le nous", a annoncé la fondatrice et présidente de Cetasea, Frédérique Gilbert, dans un communiqué.