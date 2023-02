"Vous dites de la merde" : cette grosse erreur dans La Petite Fille sous la neige agace les internautes

Vous avez vu La Petite Fille sous la neige, la série espagnole inspirée de la vie de l'auteur qui cartonne sur Netflix ? Si c'est le cas, vous avez certainement été émus par l'histoire de Miren, la journaliste qui enquête sur la disparition de la petite Amaya. Une sombre affaire de viol et de vidéos postées sur le darknet, qui, malheureusement, est très réaliste. Pourtant, les Espagnols vivant dans la région ont été très mécontents, ils ont relevé un manque de logique dans le scénario autours de la jeune femme.

Un problème de géographie ?

La série semble être parfaite sur tous les points, du kidnapping à l'affaire autours du viol des jeunes femmes. Mais apparemment, les scénaristes de la série ont quelques problèmes avec la géographie espagnole. L'intrigue se déroule dans la ville de Coín, près de Malaga. Une grosse partie de l'histoire de Miren se passe aussi sur la plage. Sauf qu'il n'y a pas de plage à Coín !

En effet, toutes les scènes à la plage ont été tournées sur la plage de Sacaba, et ce n'est pas non plus la ville à côté ! Cette plage se situe à Malaga, à 33 kilomètres de Coín. Un petit problème de réalisme qui embête un peu les Espagnols qui connaissent bien la région.

Les Espagnols en colère

On vous épargne les tweets en espagnol de personnes qui expliquent être très déçues de ce manque de cohérence, mais beaucoup regrettent même d'avoir commencé la série. Voici quand même quelques exemples : "La plage de Coín n'existe pas. S'il y a de telles aberrations, je laisse tomber la série", "on y voit la mer à Coín, vous dites de la merde". Pour une fois qu'une grosse série est tournée dans la région, c'est dommage.

C'est pourtant bien le seul reproche fait à la série qui est l'une des plus regardées dans le monde. En même temps, peu de personnes ont remarqué ce problème et il n'est pas dérangeant pour un spectateur étranger. En France, personne n'a vraiment vu la différence et tout le monde reste sur l'avis que c'est une très bonne série. Ils espèrent même une saison 2 sur une nouvelle enquête.