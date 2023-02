La Petite Fille sous la neige : la vraie histoire (bien différente) qui a inspiré la série de Netflix

Vous avez certainement vu La Petite Fille sous la neige, c'est la série la plus regardée sur Netflix en France et dans le monde. Si ce n'est pas le cas, n'attendez plus, vous ne devriez pas être déçus. Cette série espagnole débute par l'enlèvement d'Amaya, une petite fille de cinq ans, en plein défilé de Noël dans les rues de Malaga. La série est adaptée d'un livre, et il se trouve que son auteur s'est inspiré de sa propre expérience.

Inspirée de faits réels

C'est le cauchemar de tous les parents, un moment d'inattention et son enfant disparait dans la foule. Et bien, cela est arrivé à l'auteur du livre, Javier Castillo. Il a raconté qu'il a écrit ce livre après avoir perdu sa petite fille de trois ans... pendant quelques minutes dans la foule. Des minutes traumatisantes qui lui ont permis de se glisser quelques instants dans la peau des parents d'Amaya.

Alors non, heureusement, la petite fille de Javier Castillo ne s'est pas fait kidnapper et il n'y a aucune histoire de dark web dans sa mésaventure. Par contre, la douleur d'imaginer le pire pour son enfant a fait marcher l'imagination de l'écrivain. Et si la série marche aussi bien, c'est parce que n'importe quel parent peut imaginer l'angoisse de perdre son enfant, peu importe où dans le monde.

Un livre un peu différent

Voici encore une petite différence entre le livre et la série. L'intrigue a été un peu modifiée par les scénaristes espagnoles, qui ont logiquement placé l'histoire en Espagne. Dans le livre, la petite Kiera (le prénom aussi a été modifié) est kidnappée lors d'une parade de Thanksgiving à New York. Une petite modification qui ne change pas l'intrigue et le réalisme fou donné aux personnages.

On peut le dire, l'adaptation de Netflix est une vraie pépite. En plus plonger les spectateurs dans la peine des parents, la série suit le personnage complexe de Miren, une journaliste qui mène son enquête. Son personnage est tellement fascinant que Javier Castillo a sorti un second livre dont elle est l'héroïne. Cela peut-il annoncer une suite pour La Petite Fille sous la neige ?