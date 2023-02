Ce film cartonne sur Netflix... alors qu'il n'aurait jamais dû voir le jour !

Alors qu'elle est en passe de bouleverser les habitudes de ses abonnés, Netflix continue de s'afficher comme le leader du streaming. La plateforme américaine ne cesse d'enchaîner les succès à coups de séries, films et documentaires.

Des séries françaises s'illustrent sur Netflix

En ce début d'année 2023, Netflix a offert une étonnante seconde jeunesse à une série française. Après avoir viré au flop d'audience sur France 2, L'amour (presque) parfait déchaîne les passions sur la plateforme. TF1 n'est pas en reste. Sa série Les Combattantes affole les compteurs et bat même des records à l'international.

Côté cinéma, Cuban Network tire son épingle du jeu. Le film, porté par Penélope Cruz et Edgar Ramirez, a été inspiré d'une histoire vraie. Celle d'espions cubains ayant infiltré des groupes d'exilés au cours des années 90. Leur opération a pour but de mettre fin aux actions terroristes menées contre l'île.

Cuban Network sauvé par Penélope Cruz

Cuban Network se montre en grand succès pour Netflix. Il y est aujourd'hui classé à la deuxième place des films les plus vus. Et pourtant, il n'aurait jamais dû voir le jour ! Une étonnante confession faite par son réalisateur à AlloCiné. Sans l'intervention de Penélope Cruz, le projet n'aurait jamais abouti.

"J'ai vécu un cauchemar à préparer la totalité du film à Cuba dans des conditions de précarité abracadabrantes, en pensant que le film n'allait pas se faire. J'ai commencé le tournage en étant complètement H.S. Après, le tournage a suscité sa propre énergie, et ça a été, mais ça a été la guerre tous les jours. Chaque matin, je me levais en me disant que j'allais au combat !", s'est remémoré Olivier Assayas.

L'engagement de Penélope Cruz s'est avéré déterminant pour Olivier Assayas et ses équipes. "Le film s'est fait sur l'autorisation des Cubains de tourner chez eux, mais aussi grâce à l'engagement de Penélope Cruz et sa fidélité au projet qui a fait qu'on a pu", a conclu le réalisateur. Et trois ans après sa sortie au cinéma, Cuban Network est un carton d'audience sur Netflix !